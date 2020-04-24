Стало известно, где и как заразился первый погибший пациент с коронавирусом в Омске

24 Апр 2020 2020-04-24T11:48:40+03:00

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К сожалению, в Омске зафиксирован первый летальный случай из-за коронавируса.

По информации областного минздрава, это мужчина 79-ти лет, который приехал поездом из Казани, в течение двух недель болел дома, после чего обратился к врачам и был доставлен в областной центр. В последние дни пациент находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Помимо COVID-19 у него был диагностирован обширный инсульт.

– Это очень тяжелая новость для всех нас. Доктора приложили все усилия, чтобы вытащить этого пациента, но слишком много негативных факторов сошлись в одной точке, – сказала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU