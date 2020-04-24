Появилось видео с высоты птичьего полета строительства дублера ул. 70 Лет Октября в Омске

24 Апр 2020 2020-04-24T11:02:10+03:00

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Почти полгода ведется строительство дублера улицы 70 Лет Октября в Омске. Ожидается, что новая дорога от улицы Перелета до метромоста существенно разгрузит Левый Берег. На ее строительство выделено более 1,1 миллиарда рублей. Мэрия опубликовала видео хода работ, которые сняли с высоты птичьего полета. На кадрах уже хорошо видны очертания будущей магистрали. Отсыпан нижний слой дублера, обочины. Видно, что частично переложены подземные коммуникации.

Из-за возведения новой дороги закрыта объездная улица Шаронова. По информации омской мэрии, строительство дублера выполнено примерно на 40%. Закончить дорогу власти планируют в декабре.

Строительство дороги-дублера улицы 70 лет Октября контролируют с воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU