2020-04-24T10:56:04+03:00
Происшествия

В Омске попал на видео момент нападения стаи бродячих собак на ребенка

Мальчика удалось отбить благодаря проходившему мимо мужчине [видео]
Станислав МУХИН
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Несколько страшных минут пришлось пережить подростку на проспекте Комарова. На мальчика напала стая бродячих собак. Все случилось недалеко от жилых домов. Происшествие попало на видео - ролик появился в соцсетях. На кадрах видно, что ребенок катается на велосипеде. Рядом с парковкой машин на него выскакивают псы, которых около 10. Животные ведут себя агрессивно и кидаются под колеса.

Испуганный мальчик спрыгивает с велосипеда и пытается скрыться. Собаки бросаются за ним, одна из них хватает его за ногу. Мальчик падает, вскакивает, но на его счастье мимо проходил мужчина. Омич спугнул собак, поэтому они разбежались. Ребенок тоже поспешил скрыться с места, где на него напали бродячие животные.

Момент нападения собак на мальчика в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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