Стало известно, зачем по центру Омска провезли танк
Его фото облетело все соцсети [фото]
Боевую машину провезли по центру Омска.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину наблюдали сибиряки сегодня днем. По центру Омска проехала машина, перевозящая танк Т-80. Многие предположили, что это связано с предстоящим парадом к 9 Мая. Однако выяснилось, что тяжелую боевую машину везли на улицу Щербанева. В честь героя войны Тимофея Щербанева, который командовал танко-десантной ротой мотострелкового батальона 202-й танковой бригады, военную технику установят на улице, названной в его честь.
Летом еще один танк поставят у проходной завода «Омсктрансмаш», где было выпущено около 6 тыс. единиц танка Т-80.
ИСТОЧНИК KP.RU