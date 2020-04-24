В Омске уже два пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

24 Апр 2020 2020-04-24T07:45:44+03:00

В Омске уже два пациента находятся на аппаратах ИВЛ. Фото: Архив "КП"

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Не слишком хорошо, но предсказуемо начинает развиваться ситуация с коронавирусом в Омской области. На данный момент в регионе известно о 53 заразившихся Covid-19, 19 из них уже полностью выздоровели.

Однако накануне резко ухудшилось состояние двоих мужчин, их пришлось перевести на аппараты искусственной вентиляции легких. Прогнозов медики пока не дают никаких. Оба «тяжелых» пациента пожилые люди. Одному из них 79 лет, второму 91 год.

Напомним, также на ИВЛ недавно был еще один омич в возрасте. Врачам удалось его спасти, он пошел на поправку.

– На сегодняшнее утро под домашним наблюдением врачей находятся 872 человека, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Проведено 25 419 тестов, в том числе за последние сутки – 1 516. Идет плотная работа с окружением ранее заболевших граждан. Что касается пациентов с COVID-19, то 23 из них пребывают в стационарах (из них трое детей) на амбулаторном наблюдении находятся 12 человек (четверо детей и 7 взрослых).

ИСТОЧНИК KP.RU