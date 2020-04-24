Студент взыскал в суде с омского института 40 тысяч за не выданный диплом

24 Апр 2020 2020-04-24T07:33:08+03:00

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В неприятную ситуацию попал житель Омской области. Он заключил договор о платном заочном обучении с НОУ ВПО «Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики». Однако во время учебы вуз лишили аккредитации Минобра. То есть вручить диплом государственного образца они не могли. Руководство института знало об этом, но сообщать студенту не спешило, его вводили в заблуждение. И продолжали брать деньги с омича. Когда студент узнал о случившемся, то расторг договор с институтом. И потребовал деньги назад в 10-дневный срок.

В итоге студент подал иск на вуз. И легко выиграл его.

- Исковые требования суд удовлетворил частично, обязав НОУ ВПО «Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики» выплатить в пользу гражданина 40 тысяч рублей, включая неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, - сообщили в службе судебных приставов Омской области.

Но даже после этого в институте не спешили исполнять решение суда и платить бывшему студенту. Пришлось подключаться приставам. Только после этого руководство вуза возместило омичу ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU