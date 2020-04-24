2020-04-24T07:29:48+03:00
Общество

В омском роддоме № 4 лежат 11 пациенток с подозрением на коронавирус

Все они изолированы от других рожениц
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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Накануне в роддом № 4 с проверкой приехали губернатор Александр Бурков и региональный министр здравоохранения Ирина Солдатова.

Особое внимание именно этому учреждению неслучайно – здесь есть все условия, чтобы принять будущих мамочек с подозрением на коронавирус.

Сейчас таких женщин, которые находятся под пристальным наблюдением медиков, здесь 11: пять беременных и шесть рожениц. Все они изолированы от остальных женщин.

– Для каждой такой пациентки разрабатывается индивидуальная тактика лечения. Акушеров-гинекологов и неонатологов консультируют инфекционисты, пульмонологи, специалисты перинатального центра. В роддоме дооснастили детскую и взрослую реанимации дополнительным оборудованием для выхаживания беременных и новорожденных, – рассказали в пресс-службе областного правительства.

Также сообщается, что роддом дополнительно оснащается кислородными магистралями. Работы планируется завершить 25 апреля на всех точках со 100% оснащением имеющихся коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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