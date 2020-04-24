«У нас коронавирус лишь начинается»: Глава минздрава предостерегла омичей от прогулок в самоизоляцию

24 Апр 2020 2020-04-24T07:10:21+03:00

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Министр омского здравоохранения Ирина Солдатова не устает напоминать сибирякам, как важно в самоизоляцию оставаться дома. Недавно она рассказала, какие нечеловеческие боли испытывают больные коронавирусом. И вот чиновница снова поменяла омичам, которые разгуливают без уважительных причин по городу.

- Я понимаю, что мы в Сибири, где короткое лето, но, дорогие омичи, никто из нас не бессмертен. В нашем регионе коронавирус только начинает разбег и не надо ему помогать. Оставайтесь дома, расскажите своим детям, пожилым родителям, как себя надо вести в нынешней ситуации, - сказала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Добавим, что всего в регионе сейчас выявлено 53 случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU