В Омске наркоман-рецидивист ограбил кондитерскую

24 Апр 2020 2020-04-24T04:55:13+03:00

Это уже второе преступление, которое он успел совершить за два месяца на свободе [видео]

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30-летний омич пробрался в торговый зал кондитерской. Увидев, что никого нет, он открыл кассу и забрал оттуда деньги – 6,6 тысячи рублей.

Но в этот момент вернулась продавец. Женщина погналась за грабителем, но поскользнулась на мокром полу, который был только что помыт, и упала. Злоумышленник успел сбежать.

Его нашли по записи камеры наблюдения. Подозреваемым оказался ранее судимый наркоман. Выяснилось, что он освободился всего два месяца назад. Но за это время успел совершить еще одно преступление. Он украл из кафе телевизор, который потом сдал в ломбард за 1,5 тысячи рублей.

– В настоящее время устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». Решением суда обвиняемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU