2020-04-23T16:54:44+03:00
Общество

В Омске зацвел абрикос

Одно из самых знаменитых в городе деревьев пробило собственный рекорд
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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В Омске уже точно наступила весна. Пока горожане сидят в изоляции, возле кинотеатра «Маяковский» зацвел известный на весь город абрикос. По популярности у местных жителей и красоте с ним, пожалуй, может соревноваться только старейшая ива возле здания «ОмскВодоканала».

Несмотря на превратности судьбы, закинувшей южное фруктовое дерево в Сибирь, абрикос в Омске чувствует себя неплохо и стоически переносит все невзгоды.

А в этом году он еще и побил собственный рекорд и бесстрашно расцвел в конце апреля вместо начала мая. Вероятно, дерево ввела в заблуждение обманчиво жаркая погода, стоявшая последние несколько дней.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Как раз сегодня, 23 апреля, когда абрикос оделся в нежно-розовые цветы, синоптики обещают похолодание и ураган. Как никогда надеемся, что они ошиблись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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