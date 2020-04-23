Депутаты настаивают на развитии спортивных клубов в омских школах

23 Апр 2020 2020-04-23T16:35:52+03:00

Эту тему обсудили на заседании комитета по социальным вопросам

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На комитете по социальным вопросам в Омском горсовете с отчетом выступила вице-мэр Анастасия Терпугова. В своем отчете она рассказала, как расходуются бюджетные деньги. Так, на проектные сметы и ремонт в образовательных учреждениях Омска, включающий в себя сантехнические, электромонтажные и отделочные работы, заложено более 35 млн рублей. На эти средства провели работы в 9 садиках, 16 школах и 3 детских лагерях отдыха.

Обсудили депутаты и еще одну не менее важную тему – развитие школьных спортклубов.

Напомним, что в конце 2019 года в Омске проходил форум с участием именитой спортсменки, депутата Государственной Думы Ирины Родниной, куда были приглашены омские учителя физкультуры.

На сегодняшний день в городе 152 учебных заведения. Спортивные клубы, где дети могут развиваться в этом направлении, работают только в 101 учебном заведении. По мнению депутатов, этого недостаточно. Спорт должен быть неотъемлемой частью школьной жизни.

– Мы хотим помочь в организации при школах лиг по различным видам спорта. Это делается, чтобы дети круглый год занимались, – рассказал инициатор вопроса Юрий Тетянников.

Также предлагается на базе этих клубов создать родительские комитеты, чтобы родители также были привлечены к этой работе.

Депутаты предложения одобрили.

ИСТОЧНИК KP.RU