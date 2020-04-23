2020-04-23T14:47:30+03:00
Общество

У 91-летнего омича обнаружили коронавирус

Он в тяжелом состоянии
Станислав МУХИН
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Коронавирус нашли у 91-летнего омича.Коронавирус нашли у 91-летнего омича.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Сразу у 8 омичей за сутки обнаружил коронавирус. Общее число выявленных случаев достигло 53 Об этом сообщили в опертштабе. Как и предупреждал минздрав, в регионе наблюдается всплеск заболеваний. В омском правительстве рассказали о состоянии здоровья некоторых больных. Оказывается, коронавирус нашли и у 91-летнего омича. Сейчас за его жизнь борются врачи.

- Мы неоднократно предупреждали и продолжаем говорить о том, что нужно поберечь старшее поколение: сегодня мы имеем 91-летнего пациента на аппарате ИВЛ и доктора прикладывают все усилия к стабилизации этого человека, - добавила глава омского минздрава Ирина Солдатова.

Она же посетовала на то, что жители не соблюдают режим самоизоляции. А ведь болезнь в регионе только набирает свою силу.

- Я вижу в Яндексе рейтинг самоизоляции омичей, и он меня просто удручает. Просматривают репортажи в СМИ о том, что люди первый теплый день использовали для похода на пляж, пикников, прогулок по набережной — и это тоже вызывает вопросы. Я понимаю, что мы в Сибири, где короткое лето, но, дорогие омичи, никто из нас не бессмертен. В нашем регионе коронавирус только начинает разбег и не надо ему помогать, - сказала Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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