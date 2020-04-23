Водителям и кондукторам омских автобусов начнут каждый день измерять температуру

23 Апр 2020 2020-04-23T12:54:05+03:00

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Главный санитарный врач Омска Александр Крига ужесточил требования к работникам транспортной сферы. Теперь всем водителям и кондукторам будут каждый день измерять температуру. Кроме того, кондуктор должен носить маску и менять ее каждые 2-3 часа. А перчатки - хотя бы раз в день.

При малейшем отклонении температуры тела транспортников будут отстранять от работы. Ужесточат требования и к обработке подвижного состава. Автобусы должны мыть и дезинфицировать после каждой рабочей смены. Все эти меры будут приниматься для борьбы с распространением коронавируса.

Добавим, что сейчас в Омской области зафиксировано 53 случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU