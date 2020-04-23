Стало известно, когда в Омске запустят фонтаны
Омские коммунальщики уже приступили к подготовке фонтанов к работе после долгой зимы. Эта новость стала первой, которая появилась в открывшемся недавно телеграм-канале Омской мэрии.
Фото: мэрия Омска
– Работники бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» приступили к помывке двух фонтанов на улице Чокана Валиханова, которые планируют запустить к майским праздникам, – говорится в сообщении.
Правда, не исключено, что работать фонтаны будут в пустом городе. Скорее всего, из-за того, как развивается ситуация с коронавирусом, омичам придется сидеть дома и в мае.
ИСТОЧНИК KP.RU
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