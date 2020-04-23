2020-04-23T12:14:03+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске запустят фонтаны

Однако не исключено, что работать они будут в пустом городе
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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Омские коммунальщики уже приступили к подготовке фонтанов к работе после долгой зимы. Эта новость стала первой, которая появилась в открывшемся недавно телеграм-канале Омской мэрии.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

– Работники бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» приступили к помывке двух фонтанов на улице Чокана Валиханова, которые планируют запустить к майским праздникам, – говорится в сообщении.

Правда, не исключено, что работать фонтаны будут в пустом городе. Скорее всего, из-за того, как развивается ситуация с коронавирусом, омичам придется сидеть дома и в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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