2020-04-23T11:48:36+03:00
Общество

В Омской области выявили сразу 8 новых случаев заражения коронавирусом

Четверо заболевших находятся в тяжелом состоянии
Анна МИКУЛА
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В регионе 8 новых случаев заражения коронавирусом.В регионе 8 новых случаев заражения коронавирусом.Фото: Архив "КП"
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Как и прогнозировалось, в регионе начался рост числа заболевших коронавирусом. И пик еще далеко не пройден.

Сегодня, 23 апреля, федеральный оперативный штаб сообщил еще о восьми подтвержденным случаев заражения Covid-19 в Омской области. Таким образом, общее число заболевших на данный момент – 54 человека.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, один из них – уже на искусственной вентиляции легких. 19 человек полностью выздоровели. Пока врачам удается спасать всех, летальных исходов в регионе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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