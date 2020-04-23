В Омской области выявили сразу 8 новых случаев заражения коронавирусом
Как и прогнозировалось, в регионе начался рост числа заболевших коронавирусом. И пик еще далеко не пройден.
Сегодня, 23 апреля, федеральный оперативный штаб сообщил еще о восьми подтвержденным случаев заражения Covid-19 в Омской области. Таким образом, общее число заболевших на данный момент – 54 человека.
Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, один из них – уже на искусственной вентиляции легких. 19 человек полностью выздоровели. Пока врачам удается спасать всех, летальных исходов в регионе нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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