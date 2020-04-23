«Четверо тяжелых - один на ИВЛ»: Губернатор рассказал о состоянии омичей с коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T11:40:30+03:00

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Резко выросло число заболевших коронавирусом в Омской области. Сегодня стало известно еще о 8 заразившихся. В итоге в регионе подтверждено 53 случая covid-19, из них 9 человек - дети. Сегодня губернатор рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом.

- У нас четыре больных в тяжелом состоянии, один на аппарате ИВЛ, - отметил глава региона.

Ранее сообщалось о 62-летнем омиче, который долгое время был в реанимации. Но его врачи смогли поставить на ноги. Накануне губернатор признал нехватку аппаратов ИВЛ в Омске. Предоставить 50 штук он попросил у министра здравоохранения РФ. Омская область объявила торги на покупку нового оборудования, но аппараты поступят в больницу по условиям лишь летом.

ИСТОЧНИК KP.RU