Омичка, «подарившая» новорожденную дочь учительнице из Петербурга, заплатила штраф

23 Апр 2020 2020-04-23T11:13:08+03:00

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Напомним, об этой истории стало известно в сентябре 2018 года. Молодая омичка Кристина Лыскина «подарила» свою крошечную дочь, которую родила летом, учительнице из Петербурга Ольге Петровой. Факт передачи младенца был зафиксирован камерой наблюдения в омском аэропорту. Тем не менее Петровой удалось вывезти ребенка в Северную столицу. Но спустя время ее задержали.

Сначала женщинам грозил реальный срок за торговлю детьми. Но позже статью переквалифицировали на более мягкую – незаконное усыновление (удочерение).

На суде обе фигурнатки утверждали, что девочка передавалась на время, пока ее мама не встанет на ноги. Но, судя по переписке, попавшей в распоряжение «Комсомолки», все было не совсем так.

В итоге петербурженка отделалась исправительными работами. Правда, ее жизнь уже никогда не будет прежней. Петровой пришлось уволиться из престижного лицея, где она преподавала физику и устроиться кассиров в сетевой супермаркет.

«Подаренную» малышку сначала передали в детдом, потом – на усыновление. Сейчас она живет в новой семье.

Омской матери-кукушке назначили штраф в 24 тысячи рублей. Из-за тяжелого финансового положения ей предоставили рассрочку на год.

– Судебный пристав разъяснил ей, что в случае нарушения порядка выплат уголовного штрафа представитель закона обязан обратиться в суд с представлением о замене вида наказания на более суровый в рамках инкриминируемой статьи, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Разъяснения должностного лица возымели на гражданку положительный эффект – должница понесла назначенное судом наказание в полном объеме, в апреле текущего года погасив остаток задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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ИСТОЧНИК KP.RU