2020-04-23T10:41:01+03:00
Происшествия

На Омск надвигается еще один ураган

Местных жителей просят оставаться дома
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskФото: vk.com/omsk
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Пресс-служба омской мэрии со ссылкой на прогноз синоптиков объявляет для омичей штормовое предупреждение. Судя по всему, уже в ближайшие часы город накроет второй за весну ураган.

Сегодня, 23 апреля, ожидаются дожди и сильный ветер порывами до 23 м/с.

Не исключено возникновение ЧС, поэтому сотрудникам ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб города рекомендовано усилить дежурные бригады, которые могут быть задействованы на ликвидации аварий. Резкими порывами ветра может срывать кровли домов, ломать деревья и рекламные баннеры.

Омичей настоятельно просят оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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