На Омск надвигается еще один ураган
Пресс-служба омской мэрии со ссылкой на прогноз синоптиков объявляет для омичей штормовое предупреждение. Судя по всему, уже в ближайшие часы город накроет второй за весну ураган.
Сегодня, 23 апреля, ожидаются дожди и сильный ветер порывами до 23 м/с.
Не исключено возникновение ЧС, поэтому сотрудникам ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб города рекомендовано усилить дежурные бригады, которые могут быть задействованы на ликвидации аварий. Резкими порывами ветра может срывать кровли домов, ломать деревья и рекламные баннеры.
Омичей настоятельно просят оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU