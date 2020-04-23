Нарушил самоизоляцию: Пьяный омич украл авто друга и устроил гонку с полицейскими

23 Апр 2020 2020-04-23T10:27:29+03:00

Когда молодого человека задержали, выяснилось, что у него даже нет водительских прав [видео]

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Экипаж ДПС заметил машину, которая неслась с явным превышением скорости по улице 10 лет Октября. На требование остановиться, водитель только прибавил газу. Полицейским пришлось гоняться за ним по ночному городу. Когда авто заехало в тупик, сидевший за рулем омич выскочил и попытался скрыться от погони. Но его задержали в районе улицы 8-я Линия.

Странное поведение водителя вскоре объяснилось: он был пьян. От медосвидетельствования молодой человек отказался, что означает автоматическое признание вины.

Позже выяснилось, что 27-летний задержанный ездил на угнанном у своего приятеля-собутыльника авто.

По информации пресс-службы областного УМВД, в отношении ранее уже судимого омича возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Незаконное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Кроме того, на его «счету» теперь есть несколько новых административных дел – за пьянство за рулем, езду без водительских прав и несоблюдение самоизоляции.

Пьяный омич угнал иномарку и пытался скрыться от полицейских.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU