2020-04-23T09:51:58+03:00
Общество

«Дефицит будет для нас критическим»: Бурков попросил у Мишустина хотя бы 50 аппаратов ИВЛ для Омска

В общей сложности региону требуется еще 265 таких аппаратов
Анна МИКУЛА
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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Премьер-министр Михаил Мишустин провел видеоконференцию с губернаторами. На ней обсудили, как регионы готовятся к пику заболеваемости коронавирусом. По оценкам специалистов, он начнется в середине мая.

В связи с этим до 28 апреля все должно быть готово. Глава Омской области Александр Бурков рассказал, что под COVID-19 уже преоборудованы пять учреждений с общим фондом 895 коек из необходимых 1546. Также нет проблем с оснащением кислородом, необходимым при лечении больных, – его производят на омских предприятиях.

Кроме того, медики обеспечены средствами защиты на месяц вперед. А вот с аппаратами искусственной вентиляции легких, необходимыми для спасения тяжелых пациентов, дела обстоят хуже.

– Мы должны обеспечить 541 реанимационную койку ИВЛ, но выйдем к концу месяца только на 276 ИВЛ, – сказал Бурков. – У нас на данный момент законтрактовано еще на 212 аппаратов, но они будут поставлены только в июне. У нас потребность на сегодняшний день 265 аппаратов ИВЛ. Большая просьба поручить Минпромторгу хотя бы 50 аппаратов, которые законтрактованы Омской областью, выделить до конца апреля. Дефицит в 265 аппаратов для нас будет очень критическим.

Премьер-министр пообещал подумать, как решить эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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