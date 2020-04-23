2020-04-23T08:29:40+03:00
Общество

Минздрав РФ торопит Омск с подготовкой мест в больницах для пациентов с коронавирусом

А губернатор Бурков пожаловался на нехватку аппаратов ИВЛ
Станислав МУХИН
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28 апреля в регионе под COVID-19 развернут 1546 коек.28 апреля в регионе под COVID-19 развернут 1546 коек.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Прошло заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса. На нем обсуждалась работа регионов. Омская область попала под критику главы федерального минздрава. Министр Михаил Мурашко считает, что в регионе должны поторопиться с подготовкой больничных мест для пациентов с коронавирусом.

- С учетом того, что подготовка коечного фонда фактически близится к завершению - остается одна неделя - не могут не вызывать тревогу темпы обеспечения ряда регионов. Ну, в частности, мне бы хотелось назвать Омскую область, потому что обеспечение кислородом коек - мы видим, что эта категория пациентов нуждается в дополнительном лекарственном препарате кислород, поэтому койки Омской области должны быть дооснащены в течение этой недели, - сказал Мурашко на заседании.

Губернатор Омской области сообщил, что к 28 апреля количество коек для больных коронавирусом с 895 до 1546. И посетовал главе правительства на нехватку аппаратов ИВЛ.

- Из них 1082 койки будут обеспечены кислородом согласно заданию Минздрава РФ. Здесь у нас вопросов нет. Есть одна только проблема – обеспечение ИВЛ, - приводит слова Александра Буркова пресс-служба. - Мы должны обеспечить 541 реанимационную койку ИВЛ, но выйдем к концу месяца только на 276 ИВЛ. У нас на данный момент законтрактовано ещё на 212 аппаратов, но они будут поставлены только в июне. У нас потребность на сегодняшний день – 265 аппаратов ИВЛ. Большая просьба поручить Минпромторгу хотя бы 50 аппаратов, которые законтрактованы Омской областью, выделить до конца апреля. Дефицит в 265 аппаратов для нас будет очень критическим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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