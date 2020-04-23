2020-04-23T08:16:19+03:00
Общество

«Все чистые, положительных нет»: Депутатов омского ЗакСобрания проверили на коронавирус

Народные избранники сдали тесты
Станислав МУХИН
Поделиться:
Депутаты сдали тесты.Депутаты сдали тесты.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:

Депутаты ЗакСобрания массово сдали тесты на коронавирус. По регламенту они не могут не проводить заседания или делать это онлайн, как депутаты омского горсовета. Поэтому слуг народа решили проверить. Данные тестов перед началом сегодняшнего заседания озвучил спикер ЗакСобрания Владимир Варнавский.

- Все чистые, положительных нет, - с удовлетворением заметил он.

Изменился теперь и подход к проведению заседаний. Теперь депутатам нужно укладываться в 70 минут. Об этом Варнавский напомнил коллегам:

- Надо закончить за 1 час 10 минут, иначе министр здравоохранения выведет нас для обработки зала, - подчеркнул спикер.

Добавим, что в Омской области зафиксировано 45 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарушил самоизоляцию: Пьяный омич украл авто друга и устроил гонку с полицейскими
Омичи появились на WildBerries
Материальная поддержка студентов.
«Дефицит будет для нас критическим»: Бурков попросил у Мишустина хотя бы 50 аппаратов ИВЛ для Омска
СибАДИ приглашает выпускников на день открытых дверей Онлайн
Найди свой замок
В Омском ГАУ для абитуриентов проведут виртуальный день открытых дверей
Минздрав РФ торопит Омск с подготовкой мест в больницах для пациентов с коронавирусом
«Все чистые, положительных нет»: Депутатов омского ЗакСобрания проверили на коронавирус
Суд заставил омскую бизнес-даму оплатить мусорный долг за целый год
Пьяную омичку, ругавшуюся ночью матом, оштрафовали за нарушение самоизоляции
Елена Подкаминская рассказала о секретах работы над новым сезоном «ИП Пирогова»
«Росводоканал» внедряет платформу для самозанятых ASKeDO
В Омске был побит очередной температурный рекорд
На омича напал грабитель в медицинской маске и с игрушечным пистолетом
В горсовете решат, как помочь омским торговым центрам, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии
Депутаты Омского горсовета попросили не штрафовать предпринимателей за просроченные платежи по ЖКХ
«Угрозы военным объектам нет»: В Минобороны прокомментировали информацию о сильном пожаре на окраине Омска
Депутаты горсовета приняли решение об обнулении арендной ставки для омских рекламщиков
Стало известно, кому в Омске разрешили ездить на дачу
Безусловный приоритет стратегии успеха
В Омске подростки с ножами устроили массовую драку
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Найди свой замок
СибАДИ приглашает выпускников на день открытых дверей Онлайн
В атаку на коронавирус
В Омской области выявили еще 4 случая заражения коронавирусом
Материальная поддержка студентов.