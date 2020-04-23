«Все чистые, положительных нет»: Депутатов омского ЗакСобрания проверили на коронавирус

23 Апр 2020 2020-04-23T08:16:19+03:00

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Депутаты ЗакСобрания массово сдали тесты на коронавирус. По регламенту они не могут не проводить заседания или делать это онлайн, как депутаты омского горсовета. Поэтому слуг народа решили проверить. Данные тестов перед началом сегодняшнего заседания озвучил спикер ЗакСобрания Владимир Варнавский.

- Все чистые, положительных нет, - с удовлетворением заметил он.

Изменился теперь и подход к проведению заседаний. Теперь депутатам нужно укладываться в 70 минут. Об этом Варнавский напомнил коллегам:

- Надо закончить за 1 час 10 минут, иначе министр здравоохранения выведет нас для обработки зала, - подчеркнул спикер.

Добавим, что в Омской области зафиксировано 45 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU