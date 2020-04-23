Пьяную омичку, ругавшуюся ночью матом, оштрафовали за нарушение самоизоляции
Бесславно закончился вечере веселья для омички. После большого количества спиртного женщина начала вести себя агрессивно. Она кричала матом около 5 часов утра у дома по улице Дмитриева. Жильцам это сильно не понравилось, поэтому они вызвали полицию.
При проверке документов люди в форме выяснили, что омичка находится далеко от места своего проживания. На нее составили административный протокол за нарушение режима самоизоляции. В итоге по решению Кировского районного суда омичку оштрафовали на 1 тысячу рублей.
- Указанный гражданин нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, - говорится на сайте суда.
ИСТОЧНИК KP.RU