Пьяную омичку, ругавшуюся ночью матом, оштрафовали за нарушение самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T07:28:57+03:00

Пока штрафуют только злостных нарушителей режима самоизоляции. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Бесславно закончился вечере веселья для омички. После большого количества спиртного женщина начала вести себя агрессивно. Она кричала матом около 5 часов утра у дома по улице Дмитриева. Жильцам это сильно не понравилось, поэтому они вызвали полицию.

При проверке документов люди в форме выяснили, что омичка находится далеко от места своего проживания. На нее составили административный протокол за нарушение режима самоизоляции. В итоге по решению Кировского районного суда омичку оштрафовали на 1 тысячу рублей.

- Указанный гражданин нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, - говорится на сайте суда.

ИСТОЧНИК KP.RU