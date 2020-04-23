2020-04-23T07:17:00+03:00
Общество

В Омске был побит очередной температурный рекорд

Воздух прогрелся 21 апреля до +28
Станислав МУХИН
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В Омске было очень тепло.В Омске было очень тепло.Фото: ВКонтакте
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Настоящая весенняя жара пришла в Омск. Абсолютный максимум зафиксирован в городе 21 апреля. Воздух прогрелся до рекордных +28. Таким образом, был перекрыт прежний рекорд 90-х годов. Тогда днем было около +27. Синоптики уже прокомментировали аномальную погоду в регионе.

– С 20 апреля Омская область находится в самой теплой части антициклона, преобладают юго-западные воздушные потоки, которые и принесли нам аномальное тепло. Сегодняшний день также претендует на температурный рекорд, – отметила руководитель Обь-Иртышского гидрометцентра Наталия Криворучко.

Правда, сейчас погоду в Омске испортилась. В ближайшие дни сибиряков ждет похолодание и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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