В Омске был побит очередной температурный рекорд

23 Апр 2020 2020-04-23T07:17:00+03:00

В Омске было очень тепло. Фото: ВКонтакте

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Настоящая весенняя жара пришла в Омск. Абсолютный максимум зафиксирован в городе 21 апреля. Воздух прогрелся до рекордных +28. Таким образом, был перекрыт прежний рекорд 90-х годов. Тогда днем было около +27. Синоптики уже прокомментировали аномальную погоду в регионе.

– С 20 апреля Омская область находится в самой теплой части антициклона, преобладают юго-западные воздушные потоки, которые и принесли нам аномальное тепло. Сегодняшний день также претендует на температурный рекорд, – отметила руководитель Обь-Иртышского гидрометцентра Наталия Криворучко.

Правда, сейчас погоду в Омске испортилась. В ближайшие дни сибиряков ждет похолодание и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU