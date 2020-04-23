На омича напал грабитель в медицинской маске и с игрушечным пистолетом

23 Апр 2020 2020-04-23T06:43:43+03:00

А когда его задержали, злоумышленник катался на качелях в соседнем дворе

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Дерзкое ограбление было совершено в Амуре. Среди белого дня на улице 2-й Челюскинцев к 25-летнему омичу подошел неизвестный в медицинской маске. Он приставил к боку прохожего игрушечный пистолетик и потребовал мелочь.

У потерпевшего наличных не оказалось, но его так впечатлил вид оружия, которое ему показалось настоящим, что он отдал грабителю банковскую карту и зачем-то даже назвал правильный пин-код от нее. После этого ограбленный позвонил в полицию.

Подозреваемого долго искать не пришлось – он качался на детских качелях в соседнем дворе.

– Я добропорядочный гражданин! Никогда никого не обидел, просто отошел немного дальше от дома, нарушил закон о самоизоляции. А меня за это – в наручники! –попытался изобразить удивление мужчина, когда его доставили в участок.

Но нападавшего опознал потерпевший. Как выяснилось, 27-летний задержанный уже не раз был судим. Теперь ему грозит новый срок.

Случай в Амуре.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU