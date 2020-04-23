2020-04-23T06:43:43+03:00
Происшествия

На омича напал грабитель в медицинской маске и с игрушечным пистолетом

А когда его задержали, злоумышленник катался на качелях в соседнем дворе
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дерзкое ограбление было совершено в Амуре. Среди белого дня на улице 2-й Челюскинцев к 25-летнему омичу подошел неизвестный в медицинской маске. Он приставил к боку прохожего игрушечный пистолетик и потребовал мелочь.

У потерпевшего наличных не оказалось, но его так впечатлил вид оружия, которое ему показалось настоящим, что он отдал грабителю банковскую карту и зачем-то даже назвал правильный пин-код от нее. После этого ограбленный позвонил в полицию.

Подозреваемого долго искать не пришлось – он качался на детских качелях в соседнем дворе.

– Я добропорядочный гражданин! Никогда никого не обидел, просто отошел немного дальше от дома, нарушил закон о самоизоляции. А меня за это – в наручники! –попытался изобразить удивление мужчина, когда его доставили в участок.

Но нападавшего опознал потерпевший. Как выяснилось, 27-летний задержанный уже не раз был судим. Теперь ему грозит новый срок.

Случай в Амуре.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарушил самоизоляцию: Пьяный омич украл авто друга и устроил гонку с полицейскими
Омичи появились на WildBerries
Материальная поддержка студентов.
«Дефицит будет для нас критическим»: Бурков попросил у Мишустина хотя бы 50 аппаратов ИВЛ для Омска
СибАДИ приглашает выпускников на день открытых дверей Онлайн
Найди свой замок
В Омском ГАУ для абитуриентов проведут виртуальный день открытых дверей
Минздрав РФ торопит Омск с подготовкой мест в больницах для пациентов с коронавирусом
«Все чистые, положительных нет»: Депутатов омского ЗакСобрания проверили на коронавирус
Суд заставил омскую бизнес-даму оплатить мусорный долг за целый год
Пьяную омичку, ругавшуюся ночью матом, оштрафовали за нарушение самоизоляции
Елена Подкаминская рассказала о секретах работы над новым сезоном «ИП Пирогова»
«Росводоканал» внедряет платформу для самозанятых ASKeDO
В Омске был побит очередной температурный рекорд
На омича напал грабитель в медицинской маске и с игрушечным пистолетом
В горсовете решат, как помочь омским торговым центрам, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии
Депутаты Омского горсовета попросили не штрафовать предпринимателей за просроченные платежи по ЖКХ
«Угрозы военным объектам нет»: В Минобороны прокомментировали информацию о сильном пожаре на окраине Омска
Депутаты горсовета приняли решение об обнулении арендной ставки для омских рекламщиков
Стало известно, кому в Омске разрешили ездить на дачу
Безусловный приоритет стратегии успеха
В Омске подростки с ножами устроили массовую драку
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Найди свой замок
СибАДИ приглашает выпускников на день открытых дверей Онлайн
В атаку на коронавирус
В Омской области выявили еще 4 случая заражения коронавирусом
Материальная поддержка студентов.