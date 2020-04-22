В горсовете решат, как помочь омским торговым центрам, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии

22 Апр 2020 2020-04-22T17:33:20+03:00

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Безусловно, главной темой на заседании комитета по вопросам экономического развития стали последствия пандемии коронавируса, которые ощутимо сказываются на экономике Омска уже сейчас. Чтобы избежать серьезного кризиса, надо активно предпринимать усилия уже сейчас.

Так, депутаты приняли решение об обнулении арендной ставки для компаний, занимающихся наружной рекламой. Кроме того, обратились с просьбой к ресурсоснабжаюшим компаниям не штрафовать и не отключать от потребления предприятия, которые пока не в силах платить за коммунальные услуги.

В разделе «Разное» члены комитета рассмотрели не менее важный вопрос, поступивший буквально накануне. В горсовет передали копию обращения к губернатору Александру Буркову от управляющих 42 торговых комплексов города. В письме говорится, что из-за вынужденного простоя на время пандемии все они находятся практически на грани разорения. Кроме того, управляющие ТЦ представили на рассмотрение перечень мер, которые помогут им продержаться.

Председатель комитета по экономическому развитию Алексей Провозин посоветовал направить письмо на рассмотрение в комитете по финансово-бюджетным вопросам. Глава последнего – Юрий Федотов – это одобрил. Но в свою очередь рекомендовал коллегам подумать над предложениями по этому вопросу. Парламентарии сошлись во мнении, что рассмотреть обращение необходимо в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU