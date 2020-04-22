Депутаты Омского горсовета попросили не штрафовать предпринимателей за просроченные платежи по ЖКХ

22 Апр 2020 2020-04-22T17:05:24+03:00

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На комитете по экономическому развитию Омского горсовета депутаты обратились к ресурсоснабжаюшим организациям с просьбой о послаблениях для представителей омского бизнеса.

В частности рекомендовали временно не начислять пени для предприятий, которые не могут расплатиться за коммунальные услуги. Ведь многие из них из-за ситуации с пандемией коронавируса сейчас находятся в кризисной ситуации.

По словам вице-президента Омского областного союза предпринимателей Дениса Кошеля, коммунальные платежи для бизнеса составляют основную долю расходов после зарплаты сотрудникам, уплаты аренды и налогов. И сегодня важно поддержать те предприятия, которые простаивают в период самоизоляции.

Присутствовавший на заседании руководитель «Тепловой компании» Владимир Тараненко пояснил, что в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально. Однако с возглавляемой им организации также требуют деньги поставщики топлива. Депутаты предложили обратиться и туда с просьбой об отсрочке.

– Ресурсоснабжающим организациям следует рекомендовать в период пандемии идти навстречу бизнесу, малому предпринимательству. Следует эту просьбу транслировать на все организации, занимающиеся поставками электроэнергии, газа, тепла, – считает депутат Алексей Саяпин.

Члены комитета единогласно проголосовали за это предложение.

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель комитета по экономическому развитию Омского горсовета Алексей ПРОВОЗИН:

– К нам обратился Омский областной союз предпринимателей с предложением, чтобы мы выразили свою позицию в адрес ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих бизнес теплом, электроэнергией и водой, с просьбой не вводить режим ограничений подачи ресурсов и не применять пени к тем организациям, которые в силу сегодняшней критической ситуации не вовремя вносят коммунальные платежи. На комитете принято единогласное решение обратиться ко всем ресурсоснабжающим организациям Омска – к «Тепловой компании», «Омскэлектро», «ОмскВодоканалу» – с такой рекомендацией. Приказать мы им не имеем права, но попросить можем. Что мы и делаем.

ИСТОЧНИК KP.RU