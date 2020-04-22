«Угрозы военным объектам нет»: В Минобороны прокомментировали информацию о сильном пожаре на окраине Омска

22 Апр 2020 2020-04-22T16:00:10+03:00

По предварительным данным, недалеко от складов с техникой загорелась стихийная свалка

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Напомним, сегодня произошел масштабный пожар на улице Пархоменко в Чкаловском поселке. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров, дым от него был виден даже на улицах Масленникова и Маршала Жукова. Местные жители предположили, что загорелись военные склады, расположенные недалеко от места происшествия. Но оказалось, вспыхнул мусор.

– 22 апреля из-за пала сухой травы вблизи территории складской зоны одной из воинских частей ЦВО, дислоцированных в поселке Чкаловский Октябрьского округа города Омска, произошло возгорание стихийной свалки мусора, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Центрального военного округа. – В настоящий момент прибывшими расчетами МЧС пожар локализован, угрозы военным объектам нет.

ИСТОЧНИК KP.RU