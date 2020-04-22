Депутаты горсовета приняли решение об обнулении арендной ставки для омских рекламщиков

22 Апр 2020 2020-04-22T15:46:14+03:00

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Из-за ситуации с пандемией коронавируса практически весь омский бизнес переживает непростые времена. Предприниматели просят о поддержке. Ведь, если разорится кто-то один, это повлияет на всю экономическую систему в целом – и в конечном счете отразится на благосостоянии каждого жителя города.

В частности с просьбой об обнулении арендной ставки к депутатам Омского горсовета обратились представители сразу нескольких компаний, занимающихся наружной рекламой. Они, кстати, вошли в региональный перечень наиболее пострадавших из-за текущей ситуации отраслей. Обращение рассмотрели на комитете по экономической политике.

– Мы несем достаточно большие потери, – рассказал парламентариям выступавший от лица всех своих коллег директор ООО «РА Медиа-Холдинг Слово» Александр Юрин. – Средняя заполняемость в апреля и мае 2019 года была порядка 80%. В этом году на апрель заполняемость составит 50%, а в мае – 30%. На июнь и июль клиенты взяли паузу и отказались от размещения. Поэтому мы инициировали обращение с просьбой приостановить коэффициент К4, который применяется для расчета арендной платы, и просим признать его единицей сроком до конца 2020 года.

Поясним: для расчета арендной платы под объектами наружной рекламы применяется коэффициент К4. Каждый год его размеры устанавливают в горсовете. Решением от декабря 2019 года его приняли в 1,565. На него умножается плата за квадратный метр земли в Омске. Она зависит от района города. Рекламщики попросили снизить коэффициент до 1,0.

В этом их поддержал и присутствовавший на заседании вице-мэр Олег Заремба. Более того, он предложил продлить своеобразные финансовые каникулы для рекламщиков на полгода.

– Когда перестают зарабатывать предприниматели, перестает зарабатывать и город, – считает Заремба. – Наши рекламщики всегда идут на встречу нуждам Омска. Поэтому мы предлагаем поддержать их несколько больше, обнулив коэффициент вообще на срок с 1 апреля по 1 октября. Сейчас администрация готовит это решение. Мы можем здесь ужаться.

Депутат Алексей Саяпин поинтересовался, во сколько для казны города обойдутся такие послабления для предпринимателей. Представители мэрии уже подсчитали и сообщили, что бюджет не досчитается 40 млн рублей.

Однако депутаты пришли к выводу, что разумнее лишиться этих средств сейчас, чем потом подсчитывать колоссальные убытки из-за разорившегося бизнеса, который перестанет платить налоги.

На комитете предложение одобрили, теперь его рассмотрят на пленарном заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU