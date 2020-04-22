Стало известно, кому в Омске разрешили ездить на дачу
Напомним, в СМИ и соцсетях уже несколько дней обсуждается, можно ли сейчас ездить на дачи. Для горожан, четвертую неделю сидящих на самоизоляции и уже активно начавших её нарушать, этот вопрос непраздный.
В итоге чиновники решили: лучше уж разрешить омичам дышать свежим воздухом на приусадебном участке, чем на скученных улицах.
Можно следовать от места жительства к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам, а также земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно на личном транспорте, озвучили позицию главного санитарного врача региона Александра Криги в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»