Стало известно, кому в Омске разрешили ездить на дачу

22 Апр 2020 2020-04-22T13:23:13+03:00

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Напомним, в СМИ и соцсетях уже несколько дней обсуждается, можно ли сейчас ездить на дачи. Для горожан, четвертую неделю сидящих на самоизоляции и уже активно начавших её нарушать, этот вопрос непраздный.

В итоге чиновники решили: лучше уж разрешить омичам дышать свежим воздухом на приусадебном участке, чем на скученных улицах.

Можно следовать от места жительства к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам, а также земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно на личном транспорте, озвучили позицию главного санитарного врача региона Александра Криги в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU