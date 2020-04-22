В Омске подростки с ножами устроили массовую драку

22 Апр 2020 2020-04-22T13:04:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезной дракой закончилась затея поиграть в футбол в городке Нефтяников. В разгар самоизоляции подростки решили заняться спортом в одном из дворов на улице Лаптева. Вот только мирной игры не получилась. Словесная перепалка нескольких школьников перетекла в конфликт. В итоге все закончилось дракой. О массовой драке в полицию сообщили жильцы одного из домов. Как выяснилось позже, у некоторых самых ретивых подростков с собой были ножи.

- Предварительно установлено, что конфликт возник между подростком и двумя его знакомыми 17-ти и 14-ти лет на почве неприязненных отношений. В результате 16-летний омич получил закрытый перелом нижней, верхней челюсти. Драка происходила на глазах группы подростков, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

По факту драки проводится проверка.

Полиция пресекла массовую драку в Нефтяниках.

ИСТОЧНИК KP.RU