2020-04-22T11:12:00+03:00
Общество

В Омской области выявили еще 4 случая заражения коронавирусом

Общее число заболевших – уже 45
Анна МИКУЛА
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В регионе известно уже о 45 случаях заражения коронавирусом.В регионе известно уже о 45 случаях заражения коронавирусом.Фото: "КП" Архив
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В Омской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у четверых пациентов, которых привезли в больницу с симптомами ОРВИ. Примечательно, что все они заразились, пообщавшись с одним и тем же человеком.

– Сегодня в нашей стране нет ни одного региона чистого от коронавируса, – рассказала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. — Последней была Республика Алтай, но и там есть заболевшие, что уж говорить о городах-миллионниках. Призываю всех омичей: оставайтесь дома, поберегите своих близких, подумайте о том, что один неосторожный шаг может стоить кому-то жизни и здоровья.

С учетом новых случаев Covid-19 подтвердился у 45 жителей Омской области, 19 человек уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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