Стало известно, каким заведениям в Омске разрешат работать в карантин вслед за СТО

22 Апр 2020 2020-04-22T09:27:37+03:00

Салоны красоты и парикмахерские закрыты в Омске с конца марта. Фото: ВКонтакте

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В ближайшие дни в Омской области могут разрешить работу парикмахерским и салоном красоты. Об этом намекнул заместитель губернатора Дмитрий Ушаков. Выложив в своем Instagram письмо Роспотребнадзора с рекомендациями разрешить работать салонам красоты с соблюдением санитарных норм, зампред Ушаков написал:

- Главный санитарный врач России утвердил рекомендации по организации работы парикмахерских и салонов красоты с целью недопущения распространения коронавируса. Думаю, нужно открывать салоны.

Добавим, что салоны красоты и парикмахерские закрыты в Омске с конца марта. Предприниматели, занимающиеся этим бизнесом, даже писали губернатору открытое письмо и просили разрешить работать. Ранее власти открыли все мастерские по ремонту машин. Режим обязательной самоизоляции действует в регионе как минимум до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU