2020-04-22T09:27:37+03:00
Общество

Стало известно, каким заведениям в Омске разрешат работать в карантин вслед за СТО

Об этом намекнул замгубернатора Ушаков
Станислав МУХИН
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Салоны красоты и парикмахерские закрыты в Омске с конца марта.Салоны красоты и парикмахерские закрыты в Омске с конца марта.Фото: ВКонтакте
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В ближайшие дни в Омской области могут разрешить работу парикмахерским и салоном красоты. Об этом намекнул заместитель губернатора Дмитрий Ушаков. Выложив в своем Instagram письмо Роспотребнадзора с рекомендациями разрешить работать салонам красоты с соблюдением санитарных норм, зампред Ушаков написал:

- Главный санитарный врач России утвердил рекомендации по организации работы парикмахерских и салонов красоты с целью недопущения распространения коронавируса. Думаю, нужно открывать салоны.

Добавим, что салоны красоты и парикмахерские закрыты в Омске с конца марта. Предприниматели, занимающиеся этим бизнесом, даже писали губернатору открытое письмо и просили разрешить работать. Ранее власти открыли все мастерские по ремонту машин. Режим обязательной самоизоляции действует в регионе как минимум до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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