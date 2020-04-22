Стало известно, кто в Омске получит 700 тысяч масок
Сейчас это дефицитный товар
Партия масок уже доставлена в Омск.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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В омском правительстве сообщили о том, что в регион поступила большая партия масок. Регион получит 700 тысяч средств защиты. Стало известно, кто их получит - маски предназначены для омских врачей. Их на нужды региона передала компания «Газпром нефть». На них было потрачено несколько миллионов.
Маски по-прежнему остаются дефицитным товаром. Купить их омичам в обычных аптеках города крайне сложно. Время от времени средства защиты поступают на прилавки, но из-за повышенного спроса раскупаются мгновенно. А на входе в аптеки собираются огромные очереди.
ИСТОЧНИК KP.RU