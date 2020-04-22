«Не обеспечил функционал клиники при коронавирусе»: Уволен главврач омской инфекционной больницы

22 Апр 2020 2020-04-22T08:00:25+03:00

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Лихо приступила к должности новый министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. Кресло она заняла в начале апреля после увольнения Дмитрия Вьюшкова, который, по мнению губернатора, не справился со своей работой в условиях коронавируса. И вот Ирина Солдатова приняла первое кадровое решение - уволила главного врача Городской клинической инфекционной больницы № 1 им. Д. М. Далматова Евгения Матвеева. По мнению нового министра, он не справился со своими задачами.

- Несмотря на богатый профессиональный опыт Евгений Владимирович не сумел своевременно обеспечить функционал ИКБ в условиях распространения коронавирусной инфекции. Исполняющим обязанности главного врача назначена заместитель Евгения Матвеева –доктор-инфекционист высшей категории Инна Михайловна Толох. Перед ней уже поставлены задачи по работе учреждения в условиях COVID-19 и возможному увеличению числа пациентов с тяжелым течением болезни, - говорится в официальном сообщении омского минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU