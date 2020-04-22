2020-04-22T06:43:35+03:00
Общество

Самый богатый омский депутат с 13 квартирами заработал почти 90 млн за год

У него внушительный список недвижимости
Станислав МУХИН
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Дмитрий Павлов. ФОТО: ЗакСобрание Омской области.Дмитрий Павлов. ФОТО: ЗакСобрание Омской области.
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Отчитались о своих доходах за 2019 год депутаты ЗакСобрания. Самым богатым стал единоросс Дмитрий Павлов с годовым заработком в 89 млн. Глава интернет-провайдера "Омские кабельные сети" имеет внушительный список имущества. 12 различных земельных участков, 13 квартир, куча зданий и люксовое авто БМВ.

На втором месте глава "Основа-Холдинг" с 51 миллионом Игорь Антропенко. Самый крупный омский строитель депутат Валерий Кокорин задекларировал 28 млн. У остальных депутатов тоже все в порядке с уровнем доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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