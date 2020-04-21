2020-04-21T15:05:56+03:00
Общество

Омская пенсионерка «почистила родовое дерево» за 750 тысяч

Чтобы расплатиться с «целительницей» из телевизора, она взяла несколько кредитов [видео]
Анна МИКУЛА
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Пожилая дама из Омска, видимо, еще долго будет поминать недобрым словом тот день, когда посмотрела телепередачу про экстрасенсов. Пенсионерка поверила, что «целительница» поможет ей решить проблемы со здоровьем, и сразу же набрала указанный номер.

Собеседница сначала попросила за свои услуги 15 тысяч и сообщила, что обратившейся необходимо «почистить родовое дерево». За следующие 2,5 месяца она выманила у 60-летней «пациентки» еще 750 тысяч. Чтобы расплатиться, омичке пришлось набрать кредитов и залезть в долги.

Остановилась она только тогда, когда занять деньги было уже негде. Пенсионерка заподозрила подвох – ведь здоровье совсем не улучшилось.

Только после этого потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас там разбираются в обстоятельствах случившегося.

Сомнительный обряд от целительницы.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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