Омская пенсионерка «почистила родовое дерево» за 750 тысяч
Пожилая дама из Омска, видимо, еще долго будет поминать недобрым словом тот день, когда посмотрела телепередачу про экстрасенсов. Пенсионерка поверила, что «целительница» поможет ей решить проблемы со здоровьем, и сразу же набрала указанный номер.
Собеседница сначала попросила за свои услуги 15 тысяч и сообщила, что обратившейся необходимо «почистить родовое дерево». За следующие 2,5 месяца она выманила у 60-летней «пациентки» еще 750 тысяч. Чтобы расплатиться, омичке пришлось набрать кредитов и залезть в долги.
Остановилась она только тогда, когда занять деньги было уже негде. Пенсионерка заподозрила подвох – ведь здоровье совсем не улучшилось.
Только после этого потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас там разбираются в обстоятельствах случившегося.
Сомнительный обряд от целительницы.Видео: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU