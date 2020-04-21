«Иллюзий не питаем»: Глава омского минздрава высказалась о ситуации с Covid-19

21 Апр 2020 2020-04-21T14:37:17+03:00

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В областном минздраве сообщили о 17 местных жителях, полностью выздоровевших от коронавируса. Однако пока поводов для оптимизма нет. Все самое сложное, скорее всего, впереди.

– Теперь у нас 17 пациентов, излечившихся от коронавируса, но мы не питаем иллюзий. Наш регион еще не прошел пиковую точку, – считает региональный министр здравоохранения Ирина Солдатова. – И в этой связи очень важно неукоснительно соблюдать меры самоизоляции. Если нужно выходить куда-то, не забываем о санитайзерах, пользуемся масками (кстати, сейчас эти товары есть в омских аптеках), сохраняем дистанцию от других людей не менее 1,5 метра, стараемся не касаться поручней, перил – всего того, с чем мог контактировать до вас человек с коронавирусом. Будьте ответственны перед самими собой и перед своими близкими. Сегодня это очень важно.

ИСТОЧНИК KP.RU