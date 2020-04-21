2020-04-21T14:37:17+03:00
Общество

«Иллюзий не питаем»: Глава омского минздрава высказалась о ситуации с Covid-19

По мнению Ирины Солдатовой, пик заболеваемости коронавирусом в регионе еще далеко не пройден
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Пик заболеваемости коронавирусом в Омске еще впереди.Пик заболеваемости коронавирусом в Омске еще впереди.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В областном минздраве сообщили о 17 местных жителях, полностью выздоровевших от коронавируса. Однако пока поводов для оптимизма нет. Все самое сложное, скорее всего, впереди.

– Теперь у нас 17 пациентов, излечившихся от коронавируса, но мы не питаем иллюзий. Наш регион еще не прошел пиковую точку, – считает региональный министр здравоохранения Ирина Солдатова. – И в этой связи очень важно неукоснительно соблюдать меры самоизоляции. Если нужно выходить куда-то, не забываем о санитайзерах, пользуемся масками (кстати, сейчас эти товары есть в омских аптеках), сохраняем дистанцию от других людей не менее 1,5 метра, стараемся не касаться поручней, перил – всего того, с чем мог контактировать до вас человек с коронавирусом. Будьте ответственны перед самими собой и перед своими близкими. Сегодня это очень важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омская пенсионерка «почистила родовое дерево» за 750 тысяч
«Иллюзий не питаем»: Глава омского минздрава высказалась о ситуации с Covid-19
Стало известно, как заболел коронавирусом один из заразившихся омичей
Мошенники начали подкидывать омичам «квитанции» за нарушение режима самоизоляции
На видео попало, как в центре Омска забил гейзер
Стало известно, когда в Омске похолодает
Бойцы СОБР «Каскад» возложили цветы к могиле Героя России Олега Охрименко, погибшего при исполнении служебного долга
В Омске задержали пьяного водителя, пытавшегося сбежать с места ДТП
В Омске неизвестные выбросили из ехавшей на скорости машины породистую собаку
Как правильно выбрать нижнее белье
«У них боль, которую ни с чем не сравнить»: Глава омского минздрава рассказала, что испытывают больные covid-19
Из Омска пытались контрабандой вывезти более 2 тысяч флаконов антисептика