2020-04-21T14:06:10+03:00
Общество

Стало известно, как заболел коронавирусом один из заразившихся омичей

covid-19 уже нашли и на севере региона
Станислав МУХИН
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ФОТО: gazpromneftФОТО: gazpromneft
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Шагает по Омской области коронавирус. Сегодня оперштаб сообщил о 5 новых случаях. Всего в регионе заразился 41 человек. Обнаружили covid-19 и на севере Омской области - в Большереченском районе. Там опасной инфекцией заболел пожилой сибиряк. Перед этим он путешествовал на поезде по России, где, видимо, и заразился. Сейчас он находится в больнице.

Тем временем, глава регионального минздрава Ирина Солдатова буквально умоляет омичей соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Пик пандемии коронавируса власти ожидают в Омской области в конце апреля - начале мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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