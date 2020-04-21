2020-04-21T14:03:12+03:00
Происшествия

Мошенники начали подкидывать омичам «квитанции» за нарушение режима самоизоляции

В полиции просят игнорировать такие бумажки
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
Изменить размер текста:

Видимо, во время коронавирусного кризиса у омских мошенников дела идут тоже не слишком хорошо. Приходится придумывать все новые аферы.

Напомним, горожанам уже предлагали «почистить» квартиры и авто от Covid-19. Потом на телефоны людей стали приходить странные сообщения с требованием заплатить штраф за несанкционированные прогулки по улицам. Авторы опусов грозили – ни много ни мало – уголовным преследованием, а деньги предлагали переводить на обычный номер сотового.

И вот новая махинациях – к машинам омичей стали прикреплять «квитанции» на оплату штрафа за нарушение режима самоизоляции. Оплатить можно, перейдя по QR-коду на бумажке. Но лучше не надо.

– Управление МВД России по Омской области предостерегает граждан: при получении подобных «документов» не переходите по QR-коду, не переводите на указанные в них банковские реквизиты денежные средства. Полиция не информирует граждан о наложении административного наказания подобным образом! – сообщает пресс-служба областного УМВД. – При возникновении сомнений, в первую очередь, обратитесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омская пенсионерка «почистила родовое дерево» за 750 тысяч
«Иллюзий не питаем»: Глава омского минздрава высказалась о ситуации с Covid-19
Стало известно, как заболел коронавирусом один из заразившихся омичей
Мошенники начали подкидывать омичам «квитанции» за нарушение режима самоизоляции
На видео попало, как в центре Омска забил гейзер
Стало известно, когда в Омске похолодает
Бойцы СОБР «Каскад» возложили цветы к могиле Героя России Олега Охрименко, погибшего при исполнении служебного долга
В Омске задержали пьяного водителя, пытавшегося сбежать с места ДТП
В Омске неизвестные выбросили из ехавшей на скорости машины породистую собаку
Как правильно выбрать нижнее белье
«У них боль, которую ни с чем не сравнить»: Глава омского минздрава рассказала, что испытывают больные covid-19
Из Омска пытались контрабандой вывезти более 2 тысяч флаконов антисептика