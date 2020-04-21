Мошенники начали подкидывать омичам «квитанции» за нарушение режима самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T14:03:12+03:00

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Видимо, во время коронавирусного кризиса у омских мошенников дела идут тоже не слишком хорошо. Приходится придумывать все новые аферы.

Напомним, горожанам уже предлагали «почистить» квартиры и авто от Covid-19. Потом на телефоны людей стали приходить странные сообщения с требованием заплатить штраф за несанкционированные прогулки по улицам. Авторы опусов грозили – ни много ни мало – уголовным преследованием, а деньги предлагали переводить на обычный номер сотового.

И вот новая махинациях – к машинам омичей стали прикреплять «квитанции» на оплату штрафа за нарушение режима самоизоляции. Оплатить можно, перейдя по QR-коду на бумажке. Но лучше не надо.

– Управление МВД России по Омской области предостерегает граждан: при получении подобных «документов» не переходите по QR-коду, не переводите на указанные в них банковские реквизиты денежные средства. Полиция не информирует граждан о наложении административного наказания подобным образом! – сообщает пресс-служба областного УМВД. – При возникновении сомнений, в первую очередь, обратитесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU