2020-04-21T13:47:22+03:00
Происшествия

На видео попало, как в центре Омска забил гейзер

Из-за прорыва трубы кипятком залило весь двор [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Неприятный инцидент случился в самом центре Омска. Недалеко от метромоста из-под земли забил гейзер.

В месте, где прорвало трубу, провалился асфельт. В образовавшейся яме клокотала бурая вода. В итоге она начала вытекать наружу, кипятком залило практически весь двор на Красном Пути, 8/21.

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в паблик «100 необычных мест Омска и Омской области». Надеемся, что коммунальщики все же успеют заделать гейзер до того, как он станет достопримечательностью.

Омск. Гейзер на Красном Пути 8 21 апреля 2020.Видео: 100 необычных мест Омска и Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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