Стало известно, когда в Омске похолодает
В регион неожиданно пришла практически июльская жара. Однако уже в ближайшие дни омский климат оправдает свой статус резко континентального. К концу недели ночью может похолодать до нуля градусов. Кроме того, смена погоды будет сопровождаться сильным ветром.
Вот, какой прогноз дает Gismeteo.
Среда, 22 апреля: +10...+25, ветер до 13 м/с. Солнечно.
Четверг, 23 апреля: +12...+17, ветер до 14 м/с. Дождь.
Пятница, 24 апреля: +9...+11, ветер до 11 м/с. Дождь.
Суббота, 25 апреля: 0...+16, ветер до 18 м/с. Пасмурно.
Воскресенье, 26 апреля: +1...+16, ветер до 9 м/с. Солнечно.
ИСТОЧНИК KP.RU