Стало известно, когда в Омске похолодает

21 Апр 2020 2020-04-21T13:12:13+03:00

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В регион неожиданно пришла практически июльская жара. Однако уже в ближайшие дни омский климат оправдает свой статус резко континентального. К концу недели ночью может похолодать до нуля градусов. Кроме того, смена погоды будет сопровождаться сильным ветром.

Вот, какой прогноз дает Gismeteo.

Среда, 22 апреля: +10...+25, ветер до 13 м/с. Солнечно.

Четверг, 23 апреля: +12...+17, ветер до 14 м/с. Дождь.

Пятница, 24 апреля: +9...+11, ветер до 11 м/с. Дождь.

Суббота, 25 апреля: 0...+16, ветер до 18 м/с. Пасмурно.

Воскресенье, 26 апреля: +1...+16, ветер до 9 м/с. Солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU