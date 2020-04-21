Бойцы СОБР «Каскад» возложили цветы к могиле Героя России Олега Охрименко, погибшего при исполнении служебного долга

21 Апр 2020 2020-04-21T12:33:08+03:00

Омич скончался 18 лет назад, закрыв собой людей на улице от брошенной гранаты

Изменить размер текста: A A

Исполнилось 18 лет со дня гибели Героя Российской Федерации Олега Охрименко, который ценой своей жизни спас других людей.

Сегодня, сотрудники СОБР «Каскад» омской Росгвардии с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, на городском кладбище возложили цветы к могиле Героя России Олега Охрименко, погибшего при исполнении служебного долга.

21 апреля 2002 года в числе наиболее подготовленных сотрудников СОБРа Олег Охрименко принял участие в операции по задержанию находящегося в федеральном розыске особо опасного преступника у дома на улице Бархатовой. Злоумышленник захватил в заложницы одну из жительниц дома и предпринял отчаянную попытку покинуть квартиру. При этом он был вооружен пистолетом и гранатой.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Применять оружие для нейтрализации преступника в сложившихся условиях было нельзя. Преступник, покинув подъезд дома, быстрым шагом пошел в направлении остановки общественного транспорта. Пистолет он приставил к голове женщины. Часть сотрудников образовали полукольцо, чтобы не дать преступнику пройти к толпящимся у остановки людям. На неоднократные предложения сдаться злоумышленник не реагировал, продолжая направлять оружие то в сторону сотрудников, то на заложницу, угрожая подрывом гранаты. В один момент фигурант несколько раз выстрелил из пистолета.

Медлить было нельзя. Бойцы СОБР приняли меры к задержанию: они смогли выбить из рук преступника пистолет и оттолкнуть заложницу на безопасное расстояние, однако злоумышленник бросил гранату – раздался характерный хлопок запала. В этот момент в зоне поражения находилось более 50 человек – сотрудники милиции и гражданские лица.

Доли секунды потребовались Олегу Охрименко, чтобы принять решение. Жертвуя собой, он накрыл гранату своим телом. С множественными осколочными ранениями офицер был доставлен в городскую больницу города Омска. Спасти его не удалось.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, капитану милиции Охрименко Олегу Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

– Люди, стоявшие 21 апреля 2002 года на остановке общественного транспорта на улице Бархатовой в ожидании автобуса, даже не успели понять, что могли погибнуть: все произошло за считанные минуты. Подвиг Олега Охрименко является примером для всех ныне живущих, – отметил заместитель командира СОБР «Каскад» Управления Росгвардии по Омской области полковник Аркадий Марченко.

ИСТОЧНИК KP.RU