Бойцы СОБР «Каскад» возложили цветы к могиле Героя России Олега Охрименко, погибшего при исполнении служебного долга
Исполнилось 18 лет со дня гибели Героя Российской Федерации Олега Охрименко, который ценой своей жизни спас других людей.
Сегодня, сотрудники СОБР «Каскад» омской Росгвардии с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, на городском кладбище возложили цветы к могиле Героя России Олега Охрименко, погибшего при исполнении служебного долга.
21 апреля 2002 года в числе наиболее подготовленных сотрудников СОБРа Олег Охрименко принял участие в операции по задержанию находящегося в федеральном розыске особо опасного преступника у дома на улице Бархатовой. Злоумышленник захватил в заложницы одну из жительниц дома и предпринял отчаянную попытку покинуть квартиру. При этом он был вооружен пистолетом и гранатой.
Фото: Управление Росгвардии по Омской области
Применять оружие для нейтрализации преступника в сложившихся условиях было нельзя. Преступник, покинув подъезд дома, быстрым шагом пошел в направлении остановки общественного транспорта. Пистолет он приставил к голове женщины. Часть сотрудников образовали полукольцо, чтобы не дать преступнику пройти к толпящимся у остановки людям. На неоднократные предложения сдаться злоумышленник не реагировал, продолжая направлять оружие то в сторону сотрудников, то на заложницу, угрожая подрывом гранаты. В один момент фигурант несколько раз выстрелил из пистолета.
Медлить было нельзя. Бойцы СОБР приняли меры к задержанию: они смогли выбить из рук преступника пистолет и оттолкнуть заложницу на безопасное расстояние, однако злоумышленник бросил гранату – раздался характерный хлопок запала. В этот момент в зоне поражения находилось более 50 человек – сотрудники милиции и гражданские лица.
Доли секунды потребовались Олегу Охрименко, чтобы принять решение. Жертвуя собой, он накрыл гранату своим телом. С множественными осколочными ранениями офицер был доставлен в городскую больницу города Омска. Спасти его не удалось.
Фото: Управление Росгвардии по Омской области
Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, капитану милиции Охрименко Олегу Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
– Люди, стоявшие 21 апреля 2002 года на остановке общественного транспорта на улице Бархатовой в ожидании автобуса, даже не успели понять, что могли погибнуть: все произошло за считанные минуты. Подвиг Олега Охрименко является примером для всех ныне живущих, – отметил заместитель командира СОБР «Каскад» Управления Росгвардии по Омской области полковник Аркадий Марченко.
ИСТОЧНИК KP.RU