В Омске задержали пьяного водителя, пытавшегося сбежать с места ДТП

21 Апр 2020 2020-04-21T12:19:11+03:00

Он въехал в маршрутку, которую отбросило еще на одно авто

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ДТП в Амуре с участием трех машин устроил водитель на «Шевроле Ниве». 61-летний мужчина влетел в стоявшую на светофоре маршрутку. Микроавтобус от удара отбросило на стоявший впереди «Ауди».

Патрулировавшие улицу 4-ю Челюскинцев росгвардейцы направились в месту массовой аварии. Увидев, что они приближаются, предполагаемый виновник происшествия попытался сбежать, но его задержали.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

У мужчины были все признаки сильного опьянения – его шатало из стороны в сторону и от него пахло алкоголем.

– Убедившись, что в ДТП никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждается, росгвардейцы вызвали на место экипаж ГИБДД, в присутствии которого остановленный мужчина отказался от медосвидетельствования, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – 61-летний гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU