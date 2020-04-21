2020-04-21T12:02:38+03:00
Дом. Семья

В Омске неизвестные выбросили из ехавшей на скорости машины породистую собаку

Песик от стресса даже боялся сдвинуться с места и несколько дней просидел на улице
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/teremok_omskФото: vk.com/teremok_omsk
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Очередной жертвой человеческой жестокости стала породистая собака. По словам очевидцев, животное выбросили на обочину из ехавшей на полной скорости машины.

Оказалось, что это песик породы китайская хохлатая. Из-за того, что у таких собак практически нет шерсти, шансы выжить на улице у них минимальны.

По счастью, при падении животное не получило серьезных травм, но было сильно напугано. Из-за стресса песик даже боялся сдвинуться с места и сидел там, где его выбросили.

В итоге собаку подобрали волонтеры, которые сейчас пытаются разобраться в этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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