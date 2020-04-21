2020-04-21T11:35:07+03:00
Общество

«У них боль, которую ни с чем не сравнить»: Глава омского минздрава рассказала, что испытывают больные covid-19

Число заболевших увеличилось до 41
Станислав МУХИН
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Все больше людей в масках.Все больше людей в масках.Фото: ВКонтакте
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До 41 человека увеличилось число заболевших коронавирусом в Омской области. В минздраве прогнозируют пик пандемии на конец апреля - начало мая. А пока министр здравоохранения Ирина Солдатова снова попросила омичей оставаться дома. Она рассказала, что испытывают больные с COVID-19

- Как правило, у людей старшего поколения имеются хронические заболевания, повышенное артериальное давление, неврологические проблемы. Организм в целом изношен. У таких пациентов, очень часто в качестве побочного эффекта COVID-19 развивается пневмония, - сказала министр Ирина Солдатова. - Она протекает тяжело, люди испытывают боль, которую трудно с чем-то сравнить. Нужно помнить об этом, когда в голове возникает желание побывать в отчем доме или сходить с пожилой мамой в супермаркет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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