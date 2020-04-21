Из Омска пытались контрабандой вывезти более 2 тысяч флаконов антисептика

21 Апр 2020 2020-04-21T11:25:27+03:00

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В пункте пропуска «Ольховка» в Омской области задержали автомобиль, направлявшийся в Казахстан. В нем обнарудили крупную партию дезинфицирующих средств – в общей сложности 279,4 литра.

– В задержанном автомобиле были обнаружены 1890 флаконов с гигиеническим антибактериальным гелем для рук объемом по 30 мл, а также жидкость-санитайзер с антибактериальным и дезинфицирующим эффектом для обработки рук и других поверхностей в количестве 880 флаконов по 250 мл и 36 флаконов по 500 мл, – сообщает пресс-служба Омской таможни.

Из-за пандемии коронавируса средства дезинфекции и защитные маски сейчас особенно востребованы. Именно поэтому вывоз из для продажи в соседние государства запрещен.

Товар изъяли, в отношении несостоявшееся торговца возбуждили административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU