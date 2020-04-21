«Настоящее экологическое бедствие»: Еще одном озере в Омской области массово погибла рыба

21 Апр 2020 2020-04-21T09:44:09+03:00

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ЧП случилось на озере Разлив в центре Тюкалинска. Там произошел массовый замор рыбы. Судя по фото, выложенным в паблике «В Омске», трупиками карасей усеян весь берег водоема. По словам местных жителей, дохлыми рыбешками забита и река Тюкалка, которая протекает через озеро.

По всей видимости, рыба просто задохнулась в неглубоком водоеме подо льдом. Раньше лунки там бурили рыбаки, но ловлю там запретили. Теперь этого никто не делает, а обитатели озера на всю зиму остаются без доступа кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU