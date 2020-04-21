«Настоящее экологическое бедствие»: Еще одном озере в Омской области массово погибла рыба
Инцидент произошел в Тюкалинске
Фото: vk.com/omsk24online
Изменить размер текста:
ЧП случилось на озере Разлив в центре Тюкалинска. Там произошел массовый замор рыбы. Судя по фото, выложенным в паблике «В Омске», трупиками карасей усеян весь берег водоема. По словам местных жителей, дохлыми рыбешками забита и река Тюкалка, которая протекает через озеро.
По всей видимости, рыба просто задохнулась в неглубоком водоеме подо льдом. Раньше лунки там бурили рыбаки, но ловлю там запретили. Теперь этого никто не делает, а обитатели озера на всю зиму остаются без доступа кислорода.
ИСТОЧНИК KP.RU