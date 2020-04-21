Белая медведица Гуля из Большереченского зоопарка открыла купальный сезон

21 Апр 2020 2020-04-21T09:22:06+03:00

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Одна из старейших жительниц Большереченского зоопарка – белая медведица Гуля – открыла купальный сезон.

В ее вольере есть собственный бассейн с проточной водой – он захватывает участок реки Большой. Сейчас там окончательно сошел лед, чем медведица не преминула воспользоваться. Несмотря на преклонный возраст, она радуется купанию, как ребенок.

В дикой природе это второе по величине из сухопутных животных просто обожает это занятие. Среднестатистический белый мишка может спокойно преодолеть по воде 100 км. А рекорд совершила медведица из Аляски, которая однажды проплыла без остановки 687 км. Ее девятидневное путешествие отследили по GPS-датчику.

Кстати, в Большереченском зоопарке рассказали, что скоро компанию Гуле составит приехавшая недавно в Омскую область белая медведица Забава.

Гуля открыла купальный сезон.Видео: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU