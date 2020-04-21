Белая медведица Гуля из Большереченского зоопарка открыла купальный сезон
Одна из старейших жительниц Большереченского зоопарка – белая медведица Гуля – открыла купальный сезон.
В ее вольере есть собственный бассейн с проточной водой – он захватывает участок реки Большой. Сейчас там окончательно сошел лед, чем медведица не преминула воспользоваться. Несмотря на преклонный возраст, она радуется купанию, как ребенок.
В дикой природе это второе по величине из сухопутных животных просто обожает это занятие. Среднестатистический белый мишка может спокойно преодолеть по воде 100 км. А рекорд совершила медведица из Аляски, которая однажды проплыла без остановки 687 км. Ее девятидневное путешествие отследили по GPS-датчику.
Кстати, в Большереченском зоопарке рассказали, что скоро компанию Гуле составит приехавшая недавно в Омскую область белая медведица Забава.
Гуля открыла купальный сезон.Видео: Наталья БОЛОТОВА
ИСТОЧНИК KP.RU