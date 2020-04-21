На видео попал момент спасения омича из реки Иртыш

21 Апр 2020 2020-04-21T08:49:59+03:00

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Человека в Иртыше первыми заметили прохожие на набережной. Мужчина барахтался в реке, изредка всплывая наружу. Тут же у берега плавали его документы. Случившееся сняли на видео прохожие. Ролик появился в социальных сетях. Они же вызвали скорую и полицию. Пока экстренные службы добирались до места ЧП, прохожие сами достали мужчину из воды. Пострадавшего с переохлаждением передали врачам.

В полиции рассказали подробности случившегося.

- 29-летний житель поселка Береговой приехал на Иртышскую Набережную для встречи с девушкой. Со слов потерпевшего, когда он сидел на парапете в районе Бульвара Победы, к нему подошли двое неизвестных, - уточнили в пресс-службе омского УМВД.- Между ними произошел конфликт, переросший в драку. Чтобы скрыться от преследователей молодой человек пригнул в Иртыш.

Сейчас нападавших ищут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/774436" frameborder="0"></iframe> Спасение омича из реки Иртыш.

ИСТОЧНИК KP.RU