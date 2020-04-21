2020-04-21T08:49:59+03:00
Общество

На видео попал момент спасения омича из реки Иртыш

В воде он скрывался от напавших на него людей [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Все случилось на Иртышской набережной.Все случилось на Иртышской набережной.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Человека в Иртыше первыми заметили прохожие на набережной. Мужчина барахтался в реке, изредка всплывая наружу. Тут же у берега плавали его документы. Случившееся сняли на видео прохожие. Ролик появился в социальных сетях. Они же вызвали скорую и полицию. Пока экстренные службы добирались до места ЧП, прохожие сами достали мужчину из воды. Пострадавшего с переохлаждением передали врачам.

В полиции рассказали подробности случившегося.

- 29-летний житель поселка Береговой приехал на Иртышскую Набережную для встречи с девушкой. Со слов потерпевшего, когда он сидел на парапете в районе Бульвара Победы, к нему подошли двое неизвестных, - уточнили в пресс-службе омского УМВД.- Между ними произошел конфликт, переросший в драку. Чтобы скрыться от преследователей молодой человек пригнул в Иртыш.

Сейчас нападавших ищут.

Спасение омича из реки Иртыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бойцы СОБР «Каскад» возложили цветы к могиле Героя России Олега Охрименко, погибшего при исполнении служебного долга
В Омске задержали пьяного водителя, пытавшегося сбежать с места ДТП
В Омске неизвестные выбросили из ехавшей на скорости машины породистую собаку
Как правильно выбрать нижнее белье
«У них боль, которую ни с чем не сравнить»: Глава омского минздрава рассказала, что испытывают больные covid-19
Из Омска пытались контрабандой вывезти более 2 тысяч флаконов антисептика
Найди свой замок
Материальная поддержка студентов.
Кредо успешного бизнеса
«Настоящее экологическое бедствие»: Еще одном озере в Омской области массово погибла рыба
Предостережение - способ профилактики нарушений земельного законодательсва
Белая медведица Гуля из Большереченского зоопарка открыла купальный сезон
На видео попал момент спасения омича из реки Иртыш
Омская область снова в лидерах антирейтинга по числу уехавших
«Росводоканал Омск» неукоснительно соблюдает противоэпидемиологические мероприятия
В Омске начали отключать отопление в домах
В Омск прилетели еще семеро туристов из Вьетнама
Омичи всю ночь смогут любоваться весенним звездопадом
В Омске пенсионер украл упаковку медицинских масок у помощника машиниста поезда
Появилось фото, как новая арена «Авангарда» будет выглядеть изнутри
Доктор Комаровский против паники и коронавируса на ТВ-3
Неудачный сезон омского «Авангарда» оценили на «двойку»
«Дорогие бабушки и дедушки - оставайтесь дома»: Глава минздрава обратилась к омичам
На безлюдных омских улицах стали появляться дикие стаи собак
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси»
Землю надо беречь!